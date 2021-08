Bianco si becca una multa in attesa della Serie A. Ma a rubare la scena è ancora Gasperini

Arrivano le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda le amichevoli disputate finora dalle squadre. Tra i protagonisti delle decisioni è finito anche il giovane Alessandro Bianco, reo di comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Per il giovane centrocampista viola e per altri 9 giocatori di altre squadre di serie A, è scattata la multa di 2mila euro. Maxi ammenda invece per il tecnico Giampiero Gasperini, espulso durante la partita dell’Atalanta col Maccabi. L’ex allenatore delle giovanili juventine dovrà pagare 10mila euro.