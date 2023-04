Bianco si congratula con la Fiorentina Primavera: “Siate sempre orgogliosi di vestire questa maglia e di rappresentare questa città. In 12 contro 11 è difficile”. FOTO

Dopo la sconfitta della Fiorentina Primavera in finale di Coppa Italia contro la Roma, il centrocampista Alessandro Bianco ha pubblicato una storia su Instagram (poi cancellata) dove ha scritto un bel messaggio dedicato ai ragazzi viola: “Doveva succedere, prima o poi, di perdere una finale, per la legge dei grandi numeri. Uscite a testa non alta, ma altissima perché superiori in tutto: nel gioco, nel rispetto e nell’educazione”.

E aggiunge: “Siate sempre orgogliosi di ciò che avete fatto, di vestire questa maglia e di rappresentare questa città. Purtroppo, ogni tanto, è difficile vincere 12 contro 11“.

Di seguito, la foto: