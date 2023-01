Bianco torna nelle retrovie. Il centrocampista cerca un’occasione in un reparto tutt’altro che brillante

Un esordio tanto atteso con la Fiorentina, ma ora per Alessandro Bianco è già il momento di aspettare il proprio turno. Dopo il debutto in maglia viola in Coppa Italia e Conference League poi, per la mezzala classe 2002 è arrivato anche quello in Serie A, con la maglia da titolare contro il Monza. Tutt’altro che negativa, anzi, la prova del centrocampista gigliato, che è poi partito dal primo minuto anche contro il Sassuolo, uscendo a fine primo tempo. Nessun minuto contro la Roma, appena una comparsa contro il Torino.

Bianco è apparso molto in forma nelle uscite viola, palesando ottima condizione atletica nel ciclo di amichevoli della Fiorentina. La scelta del giocatore e della dirigenza viola è stata condivisa: terminare la stagione a Firenze, rifiutando le molteplici offerte pervenute all’entourage del ragazzo. Il procuratore Giuseppe Galli ha espresso soddisfazione per la fiducia della Fiorentina al ragazzo. A quasi 21 anni però, Bianco dovrà essere considerato parte della rosa a tutti gli effetti.

Le prestazioni di Mandragora e Duncan non sono state scintillanti ed ecco che per il piemontese si erano aperti spiragli importanti. Da capire quanto spazio potrà trovare il giocatore da qui al termine della stagione, sia da titolare che a gara in corso: solo così si potrà comprendere se la scelta della Fiorentina sia stata più o meno azzeccata.