Biasin: “Campionato? E’ il giocattolo degli italiani, ma se non piace lo mettono da parte. Ci vuole qualcosa di logico e interessante”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto così a Radio Sportiva per parlare del futuro della serie A: “Ripartenza Campionato? C’è tanto scetticismo dal punto di vista sportivo, dobbiamo essere pronti a vedere qualcosa a cui non siamo abituati. Diamo per scontato che i contratti verranno prolungati ma nei fatti non abbiamo certezze. E’ tutto abbastanza strano e dobbiamo capire come si farà con la prossima stagione dato che andremo lunghi. Campionato? E’ il giocattolo degli italiani, ma se non piace lo mettono da parte. Ci vuole qualcosa di logico e interessante, bisogna ricominciare, proviamoci ma sarà un calcio molto diverso”.