Biasin: “Con la qualificazione alla finale di Champions, per l’Inter la Coppa Italia diventa ancora più importante. E la Fiorentina è forte”

Su Twitter il giornalista e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’imminente finale di Coppa Italia che vedrà impegnati i nerazzurri contro la Fiorentina: “Con la qualificazione alla finale di Champions, per l’Inter la Coppa Italia diventa ancora più importante. Primo, perché può dare o togliere morale in vista di Istanbul. Secondo, perché è il cuscino su cui atterrare in caso di sconfitta contro il Manchester City. E terzo, è pur sempre un trofeo e la Fiorentina è forte. Ci siamo capiti”.

Con la qualificazione alla finale di Champions, per l’#Inter, la Coppa Italia diventa ancora più importante: -È la sfida che può dare o togliere morale verso Istanbul.

-È il cuscino su cui atterrare in caso di “ko turco”.

-È un trofeo. E la Fiorentina è forte. Ci siamo capiti. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 18, 2023