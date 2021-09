Biasin: “Fabbri in Fiorentina-Inter ha sbagliato di tutto. Capisco la reazione di Gonzalez”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo e noto tifoso interista Fabrizio Biasin, durante un collegamento con Radio Sportiva, è tornato a parlare della direzione arbitrale di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole:

“Credo che Fabbri in Fiorentina-Inter sia stato il peggiori in campo. Questo perche i viola mi sono piaciuti molto, giocando un primo tempo di altissimo livello, mentre i nerazzurri son stati bravi nel secondo e sono riusciti a ribaltare il risultato. Per me Fabbri, che reputo anche un buon arbitro, l’altra sera ci ha capito poco. Ha commesso errori nel primo tempo, come quello di Gonzalez su Skriniar in occasione del gol di Sottil. Nel secondo tempo tira fuori il rosso a Nico perche non si accorge del fallo di ammonizione di Bastoni, che era anche facile da vedere: l’argentino non è perdonabile, la sua reazione è esagerata ma la capisco. Fabbri ha sbagliato a gestire tutta la partita, e quando l’arbitro sbaglia si arrabbiano sia i padroni di casa che gli ospiti”.