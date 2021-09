Biasin: “L’Inter ieri è stata anche fortunata. Fiorentina in Europa? Davanti non vedo squadre più forti”

Il giornalista di Libero e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Possiamo riassumere così la partita di ieri: un tempo e un po’ di minuti per la Fiorentina, trentacinque minuti per l’Inter. Handanovic ha tenuto a galla i nerazzurri, poi è venuta fuori l’esperienza e la qualità di un gruppo che sa gestire i momenti. Italiano? Da grande fan di De Zerbi credo che voglia ricalcare quel tipo di gioco, a volte però serve tarare la tattica in base all’avversario perché l’Inter ha reagito e la Fiorentina non ha trovato un piano B”.

E poi ha aggiunto: “L’Inter è stata fortunata a restare sull’1-0, e anche l’espulsione di Nico Gonzalez ha avvantaggiato Inzaghi. Resta il fatto che l’anno scorso sembrava una squadra improvvisata, oggi no. Fiorentina in Europa? Dopo cinque giornate è presto per fare bilanci, ma i viola non meritavano di perdere nè con la Roma ne ieri. Se riusciranno a gestire i 90 minuti possono farcela, davanti non vedo squadre più forti”.