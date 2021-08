Biasin: “L’Inter pensa a Vlahovic per sostituire Lukaku. La Fiorentina deve tornare a competere per un posto in Europa”

Il giornalista di Libero ed esperto delle vicende di casa Inter, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La situazione dei nerazzurri è stata esplicitata dalla proprietà. Tutti si immaginavano che con Hakimi si sarebbe chiuso il mercato in uscita delle big: poi è arrivato il Chelsea per Lukaku. Al momento, l’offerta è cento milioni più Marcos Alonso che l’Inter ha rifiutato. La sensazione è che alla fine il giocatore partirà direzione Londra. A quel punto una parte dei soldi verrà messa da parte e un’altra utilizzata per acquistare il sostituto. Vlahovic? E’ uno dei profili graditi ai nerazzurri, insieme a Zapata. Il colombiano è la brutta copia di Lukaku, il serbo della Fiorentina l’attaccante giovane più talentuoso del campionato. Italiano? Per me è stato l’allenatore più bravo della passata stagione. Quello che ha fatto con lo Spezia è stato impressionante. La sensazione è che la Fiorentina possa e soprattutto debba competere per un piazzamento in Europa“.