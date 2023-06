Biasin: “Reazione davvero sportiva quella di Biraghi che non ha fatto nessuna sceneggiata, solo che forse con un po’ di furbizia… Uefa? Squalifica ridicola”

Il giornalista e opinionista sportivo Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la decisione della Uefa in merito ai fatti di Fiorentina-West Ham, con chiaro riferimento all’incidente subito da Biraghi:

“Reazione veramente sportiva di Biraghi e di tutta la Fiorentina che non ha fatto sceneggiate. Certo è vero che con un po’ di furbizia e malizia forse si poteva ottenere qualcosa in più, visto il taglio enorme causato al giocatore e l’atteggiamento inaccettabile dei tifosi del West Ham“.

E poi aggiunge: “Squalifica Uefa? Solo due turni di sospensione del tifo per gli inglesi è una scelta veramente ridicola. Biraghi da buon capitano non ci aveva nemmeno pensato di uscire dal campo e ritirarsi: un grandissimo atteggiamento il suo. Peccato per come è andata a finire…”.