Bigica: “Con la Fiorentina abbiamo centrato 5 finali con tre gruppi diversi e non è cosa facile. Ora spero di togliermi soddisfazioni al Sassuolo”

Dopo diversi anni alla guida della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica è approdato al Sassuolo per dirigere la medesima categoria. Queste le sue parole in sede di presentazione: “Felice di essere al Sassuolo. Dall’esterno il club dà l’idea di una società forte, organizzata e che dà spazio ai giovani, lavorando su dei profili che hanno la possibilità di giocare in serie A, come testimoniano i tanti calciatori fatti esordire in prima squadra da De Zerbi. E’ stato facile convincermi da parte del direttore mio conterraneo Palmieri, persona che ritengo competente e che sa il fatto suo. Per me è il 14esimo anno che alleno e a Firenze ero tornato a casa per fare il campionato Primavera che è campionato vero da tre anni e performante per i ragazzi che escono e vanno a giocare con i grandi. Abbiamo centrato 5 finali con tre gruppi diversi e non è cosa facile ed ora spero di togliermi soddisfazioni al Sassuolo.

