Bigica: “Eliminare la Juventus sarebbe una soddisfazione doppia”

E’ giorno di vigilia per la Primavera della Fiorentina. La squadra allenata da Emiliano Bigica si sta preparando alla semifinale di ritorno contro la Juventus, che verrà disputata in trasferta. Il tecnico viola ci tiene ad andare avanti nella competizione: “Tutti sanno che siamo i campioni uscenti nella competizione – ha detto a ViolaChannel.tv – e sanno che abbiamo fatto tanti sacrifici per metterci quella coccarda al petto. Vogliamo ripetere il bel percorso fatto, sarebbe l’ennesima che potremmo andare a giocare in questi tre anni. Eliminare la Juve e conquistare una finale sarebbe una soddisfazione doppia e un regalo che faremmo alla città, ai tifosi e alla società”.