Bigica: “Mandragora non è nuovo a questo tipo di gioco, già in Nazionale lo faceva. Viola Park? La Fiorentina partirà con 5 punti in più”

L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina, oggi al Sassuolo, Emiliano Bigica, ha parlato a RTV 38 della squadra di Vincenzo Italiano e non solo. Leggete un po’ qua sotto:

“Quando facevo l’osservatore puntai molto su Mandragora affinché fosse convocato in Nazionale minore. In Under 17 giocava in una mediana a due, come adesso sta facendo con Amrabat. Italiano ha fatto la mossa giusta perché così uno fra Bonaventura e Barak può essere più libero di agire”.

Sentite poi cosa ha detto in merito all’importanza di avere un centro sportivo unico: “Sicuramente aiuta molto. Dionisi rispetta il nostro lavoro e c’è grande collaborazione. La Fiorentina con il Viola Park farà un salto di qualità, son sicuro che garantirà 4-5 punti in più a campionato“.