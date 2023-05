Biglietti per la sfida di Basilea? Arriva la nota ufficiale della Fiorentina per i tifosi. I dettagli

Arriva una comunicazione importante dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale in vista della decisiva sfida europea di giovedì prossimo. Italiano e la sua truppa dovranno recarsi in Svizzera per ribaltare l’1-2 dell’andata al Franchi.

La squadra viola fa sapere che da questa mattina sono disponibili al Fiorentina Point, in via dei Sette Santi 28r, i biglietti per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21:00, al St. Jakob Stadium di Basilea.