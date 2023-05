Bigon: “Avere la Fiorentina e le altre nelle semifinali di coppe europee è un grande risultato, ma gli italiani in queste squadre…”

L’allenatore ed ex calciatore Alberto Bigon ha parlato a Radio Anch’Io Lo Sport, intervenendo sul percorso delle squadre italiane in Europa, tra cui anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Avere tre italiane arrivate quasi in fondo, di cui due in semifinale, più Roma, Juve e Fiorentina nelle altre coppe sono un grande risultato. Purtroppo non lo abbiamo con la nazionale e se guardiamo gli italiani presenti in queste squadre non ce ne sono poi tanti. Questo si riflette sulla squadra azzurra”.