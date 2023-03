“Bilanci non corretti in casa Juventus, sono stata sbeffeggiata e attaccata per averlo fatto notare”: il racconto dell’ex membro del collegio sindacale bianconero

Prosegue il caos in casa Juventus. L’ex membro del collegio sindacale bianconero Maria Cristina Zoppo, sentita dai pm a gennaio, ha sottolineato la non conformità dei bilanci della società al 30 giugno 2022. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera: “Era la tempesta perfetta, io non riuscivo più a capire perché si volesse scegliere un processo poco condivisibile di poste di bilancio. Sono stata sbeffeggiata, quasi colpita e attaccata, per qualcosa che la Juventus aveva fatto“.

E aggiunge: “Lo scontro con il Consiglio di Amministrazione è iniziato quando si è deciso di spostare l’assemblea senza alcun impegno nel rivedere i conti. A noi del collegio sindacale non è mai interessata questa presa di posizione: quando un bilancio non è corretto, non è corretto“.