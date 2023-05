Biraghi: “Ai rigori sarebbe stato un terno al lotto, così invece abbiamo dimostrato di essere superiori. Credevamo nell’impresa”

A Radio Bruno Toscana il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato così la storica notte di Basilea: “Sono soddisfatto per questa vittoria, all’andata ci eravamo fatti due gol da soli. Sapevamo che dovevamo fare un’impresa ma allo stesso tempo eravamo consapevoli che potevamo essere in grado di riuscirci e così è stato. Andare ai rigori sarebbe stata dura, è un terno al lotto, un 50 e 50, vincendo così invece abbiamo dimostrato di essere assolutamente superiori”.

E poi: “Stiamo bene, abbiamo un’ottima condizione fisica e siamo controllati tutti i giorni dallo staff. Chiunque giochi fa bene. Sapevamo che il Basilea ci avrebbe lasciato il pallino del gioco, sono molto organizzati e credono tanto nel loro sistema tattico, uno dei pochi sbocchi che potevamo avere era il cross dalla fascia e per questo ci abbiamo provato di continuo. Un gol in finale? Io sono al servizio della squadra come tutti gli altri, l’importante è vincere e non chi segna”.