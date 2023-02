Biraghi: “C’è da stare male per la classifica, non la meritiamo per le prestazioni ma qualche problema c’è. Dobbiamo trovare soluzioni dentro di noi”

Si sofferma anche a Sky Sport il difensore viola Cristiano Biraghi:

“Siamo arrabbiati, delusi perché sapevamo quanto era importante per noi e per la città, volevamo fare un regalo a noi e ai tifosi. Abbiamo fatto anche una buona partita ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. I motivi li analizzeremo al campo e cercheremo di risolvere. Dobbiamo noi giocatori fare qualcosa in più perché uscire come nell’ultimo periodo, con risultati non favorevoli dopo queste prestazioni, sicuramente non stiamo rendendo al 100%. Occasione Braga? Sarà una partita difficile, sarà uno scontro su doppia gara. Dobbiamo cercare il risultato migliore possibile là, da domani iniziamo a preparare la partita. Distanti dalla scorsa stagione? C’è da stare male per la classifica che abbiamo, non la meritiamo per le prestazioni che abbiamo fatto. Però se è così qualche problema c’è. L’allenatore ci dà concetti come l’anno scorso, noi in campo dobbiamo trovare qualcosa in più”.