Biraghi: “Cento presenze? Spero di fare tante altre presenze con questa maglia, che mi ha dato tanto. Felice della vittoria”

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così ai canali social della Fiorentina: “Le cento presenze? Un bel traguardo. Sono molto contento soprattutto perché arrivato con una vittoria, che era molto importante per la squadra. Spero di fare tante altre presenze con questa maglia, che mi ha dato tanto: qua a Firenze sono cresciuto come calciatore e come uomo. Voglio dedicare queste cento presenze alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino e alla gente di Firenze che soffre e gioisce con noi, ma anche alla società che mi ha dato fiducia quest’anno”

