Biraghi: “Contro il Napoli il nostro atteggiamento in campo non cambierà. Rinnovo Vlahovic? Sono cose tra lui e la società, l’importante è che non intacchi la sua serenità e quella dell’ambiente”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato al TGR Rai Toscana, ha parlato così “Ho sempre sputato il sangue in campo per la Fiorentina, sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata e non ho mai risparmiato niente per i colori viola”.

Poi sulla prossima partita contro il Napoli ha aggiunto: “Sono una squadra forte ormai da tanti anni. Quest’anno sembra anche che abbiano trovato la quadra giusta. Hanno giocatori di qualità che giocano insieme da tanto ormai e sono partiti veramente forte. Ad oggi sono i primi della classe, le hanno vinte tutte quindi vuol dire che ad oggi sono i più forti. Sarà una partita difficile ma non abbiamo paura di nessuno. Quest’anno con l’arrivo del mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo: mettere pressione all’avversario da subito è una delle nostre caratteristiche ed è quella che ci ha fatto fare le buone prestazioni fino ad adesso. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe. Sappiamo che per mettere in difficoltà qualsiasi squadra una soluzione è proprio questa: grande pressione e aggressività fin da subito, e la voglia d’imporre il nostro gioco”.

Infine sulla questione legata al rinnovo di Vlahovic, il capitano viola ha concluso: “Quello che interessa a noi è che lui sia tranquillo e sereno e che si alleni come si è sempre allenato e che giochi come ha sempre giocato negli ultimi periodi. Per noi è importante quello, poi le cose tra lui e la società è giusto che le risolvano tra loro. Sicuramente è importante che tutto questo non vada ad intaccare la serenità del ragazzo e dell’ambiente, ma non penso che succederà perché penso che si risolverà tutto”.