Biraghi da valutare, Milenkovic chiede spazio, finalmente Sottil dopo un’assenza ‘infinita’. Scatta l’operazione Europa

Da oggi la Fiorentina comincerà a preparare la partita di Conference League contro il Sivasspor. Dopo il giorno libero concesso da Italiano alla squadra, oggi i suoi giocatori riprenderanno ad allenarsi in vista della sfida europea.

Sono da valutare le condizioni di Biraghi, uscito al 74′ di Fiorentina-Milan dopo aver chiesto il cambio. Milenkovic è già tornato a disposizione ma sabato sera è andato in panchina, perché non era giusto forzare con lui che deve ritornare in condizioni ottimali e giovedì il serbo potrebbe trovare spazio.

Da sottolineare il fatto che sabato scorso Sottil è riuscito finalmente a tornare in campo, sia pur per una manciata di minuti, dopo un’assenza di oltre cinque mesi.