Biraghi: “Dobbiamo farci un’esame di coscienza per la sconfitta di Empoli. Ma questa è una Fiorentina vera, che ha ripreso un cammino e non può buttare punti via così”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, su DAZN, parla del KO con l’Empoli e dichiara: “E’ difficile dare una spiegazione dopo una sconfitta così. Siamo stati ingenui in certe situazioni, dobbiamo farci un’esame di coscienza, perché non possiamo buttare via punti così. Abbiamo dominato la partita, abbiamo creato tanto e non possiamo stare solo sull’1-0 all’87’ (il minuto del primo gol azzurro ndr). Queste partite vanno ammazzate prima”.

E ancora: “Abbiamo fatto meglio rispetto ad altre trasferte che abbiamo perso. Siamo amareggiati e vediamo solo buio, ma sappiamo che il percorso intrapreso con il mister è quello giusto. Perdere punti così fa male, ma questa non è la Fiorentina degli ultimi anni. E’ una Fiorentina vera, che ha ripreso un cammino ma che non può permettersi di perdere queste partite”.