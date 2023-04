Biraghi: “Dobbiamo recuperare in campionato, siamo un po’ indietro. Vi racconto l’abbraccio con Stankovic”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore dell’assist per il gol di Gaetano Castrovilli contro la Sampdoria, ha parlato a DAZN all’intervallo: “Va detto che noi siamo un po’ indietro in campionato. Abbiamo dei punti in meno e per errori nostri dobbiamo recuperare. Sappiamo anche che la Sampdoria non ha la classifica che meriterebbe, ha giocatori di qualità e se non li affronti bene ti possono mettere in difficoltà”.

E a proposito dell’abbraccio con l’allenatore dei blucerchiati Stankovic dichiara: “Per me è stato come un fratello maggiore all’Inter quando ero un ragazzo. Gli voglio tanto bene”.