Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato alla fine del primo tempo, ha detto a DAZN: “Loro ci lasciano spazio per giocare, dobbiamo stare attenti alle ripartenze e dobbiamo sbloccarla il prima possibile”.

Per la ripresa la squadra di Italiano ha un obiettivo: “Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato in settimana per andare in vantaggio” conclude Biraghi.