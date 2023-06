Biraghi: “Due annate importanti con Italiano e ora vogliamo chiudere il cerchio con un trofeo. La sconfitta con l’Inter ci ha fatto male”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi è ritornato sulla finale persa all’Olimpico: “C’è dispiacere perché abbiamo fatto una grande partita e siamo tornati con niente in mano. E’ meglio perdere 4-0 senza vedere palla che perdere così. Abbiamo perso per 10-15 minuti in cui loro hanno innalzato il livello e fa male. Ma non c’è troppo tempo per pensarci sopra, ci ritorneremo a fine stagione”.

Intanto ieri è andata in scena la finale di Europa League: “Ogni partita è a sé. E’ stato un bello spettacolo per il calcio ieri. Ma prendiamo spunto dalla nostra finale non da quella. Penseremo prima alla gara di domani, così come abbiamo sempre fatto nel corso della stagione. Ci sono punti in palio per il campionato e per arrivare ottavi. Mi dispiace che lo stadio sia piccolo a Praga e molti dei nostri tifosi non potranno esserci. Ma quelli che ci saranno non faranno rimpiangere chi non potrà venire”.

Su questa sua annata: “Vorrei che fosse la miglior stagione della Fiorentina e non la mia, portando via un trofeo. E vorrei anche uscire dal campo senza rimpianti. Quando abbiamo iniziato due anni fa con questo allenatore, sono stati due anni importanti e molto positivi. Vogliamo chiudere il cerchio con qualcosa di importante. Uno stadio del Viola Park intitolato a Davide Astori? Non lo sapevo fino a ieri, ma ero certo che Commisso e Barone avrebbero fatto qualcosa per lui, perché sono persone di cuore”.