Biraghi: “Dusan è lo stesso, non esiste un problema Vlahovic. Non siamo riusciti a regalare la vittoria ai nostri tifosi…e allora gli abbiamo dato le magliette”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta patita dai viola in Laguna: “Purtroppo è una sconfitta che fa male. Sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo iniziato bene, con il nostro tipo di gioco, anche se ci è mancato l’ultimo passaggio. Abbiamo preso quel gol lì e con queste squadre, quando vai in svantaggio, è difficile trovar spazi. Ma questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare perché troveremo molte compagini che si difenderanno così bene”.

Fiorentina meglio in dieci contro undici: “Penso che quella sia una dinamica della partita – prosegue Biraghi – eravamo in svantaggio ed è normale aver provato quegli assalti. Siamo dispiaciuti e da domani dobbiamo pensare alla prossima gara”.

Su Vlahovic e l’incontro coi tifosi Biraghi ha detto: “Dusan è lo stesso di sempre, io lo conosco da cinque anni e non c’è un problema Vlahovic. Siamo andati a salutare i nostri tifosi che hanno fatto chilometri per supportarci, visto che non siamo riusciti a regalargli la vittoria, gli abbiamo regalato le magliette”.