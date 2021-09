Biraghi e Castrovilli convocati da Mancini per Italia-Lituania, ma quante assenze tra gli Azzurri!

Ci sono i due giocatori della Fiorentina Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la sfida di stasera Italia-Lituania. Molti dei giocatori azzurri però in questi giorni hanno lasciato il ritiro per problemi fisici, tra cui Insigne, Immobile, Pellegrini e Verratti. Anche Sensi, Zaniolo e Chiesa negli scorsi giorni avevano accusato acciacchi e infatti non sono presenti tra i 23 disponibili. Out dalla lista anche Emerson Palmieri.

La lista dei convocati: Donnarumma, Gollini, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi, Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina, Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca.