Biraghi e Castrovilli sfideranno Quarta e Nico Gonzalez. Italia-Argentina in programma per la prossima estate

Biraghi e Castrovilli contro Martinez Quarta e Nico Gonzalez. E’ questa la sfida tutta a tinte viola che vedrà impegnati quattro giocatori della Fiorentina. L’Argentina di Lionel Messi infatti incontrerà l’Italia in una sfida a cui già da qualche mese i tifosi speravano di assistere. Le due vincitrici continentali, rispettivamente della Copa América e dell’Europeo, si incontreranno per metà del prossimo anno.

L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri quando CONMEBOL e UEFA hanno comunicato la data della partita, in programma a giugno 2022. La sede non è ancora confermata, ma sembra che lo scenario ideale per il big match possa essere Wembley, tempio in cui gli azzurri solo qualche mese fa hanno liquidato i padroni di casa dell’Inghilterra.