Biraghi e gli obiettivi che non sono stati raggiunti: Così non può scattare il rinnovo

A tenere banco in queste ore in casa Fiorentina, c’è anche il capitolo rinnovo del capitano, Cristiano Biraghi.

L’esterno sinistro viola ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è stata concordata un’opzione per il rinnovo fino alla stagione successiva in caso di “raggiungimento di obiettivi concordati”. Ad ora questi obiettivi non sono stati raggiunti. Quindi tutto è rimandato in questo senso.

Nel corso dell’ultimo ritiro svolto a Moena, Biraghi si era detto pronto a legarsi a questa squadra fino al termine della propria carriera, facendo così pervenire il suo messaggio ai dirigenti gigliati.