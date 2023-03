Biraghi e la voglia di prolungare il proprio contratto con la Fiorentina, un argomento sul tavolo da tempo. Quando disse “Pronto a chiudere la mia carriera a Firenze”

Un gran bel gol davvero. E’ quello realizzato da Cristiano Biraghi lunedì scorso a Verona. Una punizione da quasi sessanta metri che ha portato la Fiorentina a realizzare la sua terza rete contro i gialloblu. Poi la corsa, sotto il settore occupato dai tifosi viola, per festeggiare quella che, a tutti gli effetti, è una prodezza balistica.

Capitano, giocatore viola ormai da tempo (salvo una parentesi di un anno all’Inter), il difensore non ha mai nascosto la sua volontà di prolungare il proprio contratto con il club che adesso ha come scadenza quella del giugno 2024. Un argomento questo già sul tavolo da tempo perché a Firenze lui sta bene e si è detto disposto a chiudere la carriera in riva all’Arno, senza richieste particolari, perché attaccato ai colori viola.

In questo senso, basti ricordare quello che disse a Moena la scorsa estate, durante il ritiro: “Io sono qua, l’ho già detto a chi di dovere. E’ normale che i matrimoni si facciano in due, ma ho un grande rapporto con il direttore, con Joe e con Rocco. Ho già dato la massima disponibilità per trovare la soluzione per rimanere qua fin quando mi vorranno. Sono tornato qui, non vado cercando nient’altro“.