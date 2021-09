Biraghi e l’upgrade da capitano: un compito importante per migliorare sempre di più

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, nuovo capitano dei viola, è il giocatore che più di tutti, recentemente e negli anni scorsi, è stato al centro di questioni e polemiche tra tifosi, tra chi gli riconosce il costante impegno profuso da sempre e chi lo ha criticato sul piano tecnico e del gioco. Adesso però sale in cattedra un nuovo elemento su cui fare il quadro, ovvero la personalità, che per il nuovo compito che gli è stato affidato è un dettaglio fondamentale.

Il difensore viola in questa stagione ha un ruolo decisivo. C’è da gestire un gruppo nello spogliatoio, guidare sul terreno di gioco una squadra intera e dare indicazioni in campo. Una responsabilità che aumenta sempre di più a seconda della difficoltà delle partite.

La corsia sinistra è sempre più sua, e adesso che indossa quell’importante fascia, le numerose rotazioni del tecnico Vincenzo Italiano non sembrano riguardarlo, a meno che di impegni molto ravvicinati. Rimane chiaro che il giocatore deve fare un upgrade fondamentale.

Ci vuole infatti ancora più precisione nel tiro nei cross, nonché un pressing costante per tutta la gara dal suo lato di competenza. Dopotutto anche la Nazionale per Biraghi resta un obbiettivo, e con un ulteriore miglioramento in questi fondamentali le successive convocazioni sarebbero sempre più probabili. La fascia di capitano è tutta sua, se l’è conquistata. Ma adesso c’è la sfida più complicata, ovvero quella di conquistare Firenze. Una ‘sfida’ che Biraghi non può che vincere continuando a fornire buone prove sul campo e migliorando costantemente e sempre di più.