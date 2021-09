Biraghi: “Eravamo stanchi di prendere schiaffi da tutte le parti. Da qui e da Italiano è nata la nostra rivincita”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con l’Inter ha detto: “Qualche responsabilità in più, quando hai la fascia ce l’hai. Però mi fa piacere e cerco sempre di fare il massimo”.

E ancora: “Il mister richiede il coinvolgimento di tutti, giochiamo molti più palloni rispetto agli scorsi anni. I terzini diventano dei centrocampisti. E’ bello sentirsi più coinvolti nel gioco. Già da subito, quando è arrivato, ha messo subito in chiaro i suoi punti dal punto di vista tattico. Abbiamo creato una bella squadra”.

Biraghi rincara la dose: “Sicuramente l’impronta dell’allenatore è importante, abbiamo un gioco che ti rende più aggressivo. E poi comunque eravamo stanchi di prendere schiaffi da tutte le parti. Un mix di cose, compreso un po’ di sangue che ci è uscito e le cose sono migliorate. E secondo me possiamo fare ancora di più: giocando come oggi non possiamo segnare solo un gol, altrimenti poi finisce com’è finita”.