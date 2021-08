Biraghi: “Fascia di capitano una responsabilità che sono pronto a prendermi. Vlahovic? E’ rimasto il ragazzo di sempre e pensa solo alla Fiorentina”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a DAZN prima della partita con la Roma: “Per me è importante rappresentare la città e la maglia viola, è una responsabilità che sono pronto a prendermi. E’ importante partire bene oggi, abbiamo lavorato bene in preparazione e ora è il momento di metterlo in pratica. Ho appreso del ruolo di capitano solo dopo la conferenza stampa di Italiano. Vlahovic? Mi fa piacere che sia sempre rimasto il ragazzo che era quando è arrivato. Tutti ne parlano ma lui è concentrato sul campo e sulla Fiorentina“.