Biraghi: “I tifosi ci hanno seguito in trasferte allucinanti. Usciremo dal campo senza forze e senza rimpianti, questo lo prometto”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Conference League. Ecco cosa ha detto: “Ho sempre cercato di proteggere il gruppo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Non è facile, ma nel nostro mondo è normale ci siano le critiche. L’importante era tenere il gruppo lontano da questi pensieri. Domani non sarà facile aprire il forziere, ma se siamo qui vuol dire che siamo forti. Ci giocheremo le nostre carte per provare ad aprirlo.

La finale è la partita più importante. Lo era anche quella di Coppa Italia. Sicuramente ha un sapore più bello perché in caso di vittoria riporteremmo a Firenze un trofeo che manca da tanti anni.

Il rapporto che si è creato con la tifoseria è molto bello, anche per come era partito all’inizio. Si è capovolta la situazione. La Curva Fiesole ci ha seguito in trasferte allucinanti, infrasettimanali, spendendo tempo e denaro che potevano investire in altre cose. Sono valori che cerchiamo di trasmettere ai nostri compagni, per questo la cosa che è sicuro è che usciremo dal campo senza rimpianti. Non avremo le forze per arrivare negli spogliatoi”