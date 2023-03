Biraghi: “Il gol di Verona? La differenza tra un genio e un pazzo sta nel successo. Ogni anno dovevo essere fatto fuori e ogni anno ho giocato 35 partite”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, è tornato a parlare del gol realizzato da oltre metà campo contro il Verona: “Dalla panchina avevo notato che il portiere dell’Hellas stava molto alto sulle punizioni. Quando sono entrato, appena ho visto che c’era la possibilità di colpire, senza guardare Montipò ho calciato. È andata bene ma sa… la differenza tra un genio e un pazzo sta nel successo“.

Sulla concorrenza nel suo ruolo ha detto: “Quella è sempre utile. Tutti devono dimostrare di saper far bene per alzare il livello, anche se…appena uno gioca al mio posto e fa bene, c’è chi lo vuole titolare. Per me però parlano i fatti: ogni anno dovevo essere fatto fuori e ogni anno ho giocato 35 partite“.