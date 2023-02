Biraghi: “Il litigio con Vlahovic è roba di campo, importante è che resti lì. Sempre i soliti discorsi, facciamo belle partite ma niente punti”

A Dazn arriva il commento anche del capitano Cristiano Biraghi:

“I battibecchi con Vlahovic? Tutta roba di campo, niente di più, l’importante è che resti lì. Ognuno gioca per vincere le partite e fare del proprio meglio, è normale che ci sia un po’ di agonismo. Siamo sempre qui a dire le stesse cose, purtroppo anche stasera usciamo sconfitti. Dobbiamo trovare dentro di noi la forza per uscirne. Quando facciamo queste prestazioni vuol dire che il lavoro dell’allenatore è ottimo e ci trasmette tanto, noi lo riportiamo però dobbiamo dare qualcosa in più.

Abbiamo un modo di giocare per cui siamo molto propositivi già dal portiere, dobbiamo ricercare miglioramenti anche su questo: con questo tipo di calcio serve attenzione maggiore, perché è rischioso. Il pressing offensivo che facciamo ci ha dato tanti benefici però quando veniamo superati dalla palla, serve più attenzione”.