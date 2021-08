Biraghi: “La prima da capitano l’immaginavo diversa. Ma è solo l’inizio”. FOTO

Non è stata una prima da capitano memorabile per Cristiano Biraghi, che è stato scelto da Vincenzo Italiano e dallo spogliatoio della Fiorentina come erede di German Pezzella. Il terzino sinistro viola ha commentato la partita contro la Roma su Instagram: “La prima da capitano la immaginavo diversa, ma è solo l’inizio e c’è tutta la stagione davanti. Forza Viola“.

Ecco il post pubblicato da Biraghi su Instagram: