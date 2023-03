Biraghi: “Mi sono sentito arrivato, non giocavo e davo la colpa agli altri. Un onore indossare la maglia della Fiorentina e rappresentare il popolo viola. Sto facendo una grande carriera e…”

Prosegue la lettera a se stesso di Cristiano Biraghi, che si racconta sotto tanti aspetti. Ecco le parole del capitano della Fiorentina: “Durante il primo ritiro ti sentivi arrivato, pensavi di essere riuscito a raggiungere l’obiettivo, segnando anche un gran gol e passando da tutti i giornali e la stampa italiana. Eri ‘il nuovo profilo per il futuro della Nazionale‘. E’ stato il momento in cui ti sei rilassato, ed è stato il primo momento di difficoltà. Alla fine dell’anno sei stato mandato in prestito in Serie B, non giocavi e pensavi che la colpa non fosse tua, ma degli altri. Un momento molto negativo, alla fine di quell’anno ancora non capivi. Pensavi di essere un giocatore arrivato: potevi anche smettere di giocare a calcio”.

Quindi aggiunge: “Grazie all’aiuto della tua famiglia, del tuo agente e delle persone a te vicine, a te stesso, sei riuscito ad invertire la rotta, ripartire da capo e non finire nel baratro, come purtroppo succede a tanti ragazzi. E’ uno sport in cui la carriera dura poco, non c’è tempo per sbagliare. Non è facile per un ragazzo di 18 anni, ma ti va dato merito per essere riuscito a cambiare e prendere il secondo treno, perchè il primo sembrava andato. Preso quel treno, sei arrivato a giocare in Serie A, dove hai sempre sognato di arrivare. Dopo qualche anno anche a giocare con grandi campioni, vestendo la maglia azzurra. E’ un onore rappresentare un paese intero, è un onore vestire la maglia della Fiorentina e indossare la fascia da capitano, rappresentando tutto il popolo viola”.

Infine conclude: “Tutto questo l’hai raggiunto grazie ad impegno e sacrificio, forza di volontà, alle critiche. Alle volte in cui non sei stato accettato, a livello calcistico o di persona. Grazie alle persone che ti hanno aiutato a risorgere quando stavi per mollare o il calcio ti stava mollando. Hai fatto e stai facendo una grande carriera, e devi essere orgoglioso di quello che sei, prima come uomo e poi come calciatore”.