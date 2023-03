Biraghi: “Non me ne vorrei mai andare da Firenze, vorrei finire la carriera in viola. Portare un trofeo qua sarebbe fantastico. Due anni lontani dal Franchi penalizzante per noi e per i tifosi”

E’ un anno particolare quello che sta vivendo la Fiorentina. La squadra è in corsa per due competizioni, oltre al campionato e Cristiano Biraghi potrebbe ritrovarsi a fine anno a festeggiare coi propri compagni: “Portare un trofeo qua sarebbe fantastico – il capitano della squadra ha parlato con il Corriere dello Sport-Stadio – Ogni giorno lottiamo per far felice la gente che da 22 anni non vince qualcosa. Che poi il trofeo lo alzi io o un altro poco importa. Basta farlo”.

E c’è la possibilità che possa terminare la propria carriera a Firenze: “Spero di giocare ancora per sei anni e non si sa mai cosa potrà accadere ma una cosa è certa: da qui non me ne vorrei mai andare e mi piacerebbe finire in viola”.

Due anni lontano dal Franchi, c’è anche questa prospettiva per la Fiorentina: “Sarebbe penalizzante per noi, non prendiamoci in giro. Il mio pensiero va ai tifosi e alle spese che dovrebbero sostenere. Mi auguro che in caso di cambio di stadio la squadra possa giocare il più vicino possibile a Firenze”.