Biraghi: “Normale che quando sei su tre fronti uno vada meno bene. A Verona sarà dura ma vogliamo fare punti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a DAZN nel post partita: “Siamo in competizione su tre fronti, è normale in una delle tre ci sia qualche difficoltà. Non siamo contenti di come sta andando in Serie A, ma siamo ancora in tempo. Dobbiamo vincere, al di là del buon gioco. Servono i tre punti oltre al dominio. Abbiamo iniziato la partita come sempre, cioè per vincere. Poi abbiamo preso due tiri e due gol e un po’ è ovvio che ci rimani.

Ma abbiamo continuato ad aggredire l’avversario e questo ci ha premiato. Passare il turno con due vittorie è una bella cosa. A Verona sarà dura, loro si sono sistemati, ma noi dobbiamo portare via punti”