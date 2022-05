Biraghi: “Oggi c’è ben poco da analizzare, facciamo mea culpa. Contro la Juventus sarà difficile ma in casa siamo diversi”

Il capitano della Fiorentina esprime a DAZN la sua amarezza dopo la batosta incassata dalla Fiorentina a Genova contro la Sampdoria: “C’è poco da commentare oggi. Abbiamo sbagliato, facciamo mea culpa e facciamo i complimenti alla Sampdoria che libera di testa ha tirato fuori tutte le sue qualità. Abbiamo fallito il primo match-point, ora c’è il secondo. In settimana siamo stati sempre i soliti, e secondo me oggi c’è poco da analizzare e da piangere. Abbiamo sbagliato e arrivati all’ultima bisogna solo pensare a quello. Si gioca in casa e lì siamo diversi. Alla fine analizzeremo il perché degli alti e bassi, adesso non è però il momento”.

E sulla prossima contro la Juventus afferma: “Per noi è importante giocare al ‘Franchi’ perché ci dà una spinta in più e lo dimostrano i dati. Sarà difficile, giocheremo contro la Juventus, ma dobbiamo preparare bene la partita”.