Biraghi re dei cross, ma quanti sono andati a buon fine? Il capitano della Fiorentina “risponde” primeggiando in un’altra statistica

Molte volte Cristiano Biraghi è stato elogiato per i suoi cross, finendo spesso e volentieri in testa alla classifica dei giocatori capaci di sfornarne di più in Serie A. Di contro, c’era sempre che si domandava quanti dei traversoni effettuati dal capitano della Fiorentina fossero realmente andati a buon fine. Ebbene, a questa critica Biraghi può rispondere con un altra statistica.

Su Twitter infatti il celebre portale transfermarkt ha pubblicato la classifica dei passaggi chiavi in Serie A, ovvero quelli che hanno portato al tiro in porta e di conseguenza talvolta al gol. Ebbene, Biraghi primeggia anche in questa graduatoria con ben 79 passaggi chiave effettuati nel corso del campionato. Il capitano della Fiorentina si piazza davanti a giocatori del calibro di Zielinski, Calhanoglu e Luis Alberto.