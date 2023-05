Biraghi: “Recuperare una partita così significa avere carattere. Dobbiamo ancora sudare per fare qualcosa di importante”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore del gol del definitivo pareggio contro la Salernitana, è intervenuto a DAZN per esprimere le sue sensazioni dopo la gara: “Cosa c’è nel mio urlo dopo il gol? C’è che siamo andati sotto tre volte e poi abbiamo recuperato; non è facile, ci vuole carattere. Poi sicuramente prendendo tre gol abbiamo commesso degli errori, però riprenderla contro una squadra che è in grande fiducia come Salernitana vuol dire avere carattere”.

E aggiunge: “Abbiamo tanta voglia di conquistare un trofeo. Poi è normale, sarà difficile, ma siamo arrivati qua sudandocela suderemo ancora tanto per fare qualcosa di importante”.