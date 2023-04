Biraghi: “Serata particolare, con l’espulsione su Sottil avremmo parlato di un’altra partita. Dopo lo 0-3 c’era paura…”

Il primo a parlare a Sky è il capitano viola Cristiano Biraghi:

“E’ stata una serata un po’ particolare, siamo partiti prendendo un gol al primo tiro e ci siamo un po’ impauriti, poi innervositi, io per primo, con un arbitraggio che lascio giudicare a voi. Noi però dobbiamo restare fuori dal merito delle decisioni. Questo non va bene perché condiziona quello che dobbiamo e sappiamo fare in campo. Nizza o Basilea? A questo punto sono tutte forti, dobbiamo solo pensare a lavorare noi e quando sapremo chi è l’avversario, prepareremo al meglio la gara. Abbiamo rischiato come col Braga ma penso anche che in una coppa così lunga, può capitare di avere un momento un po’ negativo. Sono contento per i ragazzi che hanno segnato, non abbiamo mollato e potevamo addirittura pareggiare alla fine.

Partita molto fisica? Loro entravano duri ma anche noi, se poi i falli vengono fischiati solo da una parte diventa dura. Non mi piace parlare degli arbitri ma l’espulsione che doveva dare su Sottil avrebbe cambiato la partita. Per me siamo stati duri, la gestione ce l’ha l’arbitro, se vuole una partita senza falli duri basta che fischi quando si scaldano gli animi.

La paura? Sicuramente, quando vai sullo 0-3 e vedi gli altri avanzare, un po’ di timore dell’impensabile c’è. Analizzeremo anche questo, arrivavamo da 14 risultati utili, siamo incappati nella sconfitta ma per fortuna passiamo il turno”.