Biraghi: “Siamo delusi, se avessimo gestito meglio l’approccio… E’ stato difficile anche dopo aver preso la partita in mano”

Parole in zona mista per il capitano viola Cristiano Biraghi:

“Non siamo partiti benissimo, abbiamo sofferto un po’ i loro minuti iniziali dove sapevamo che sarebbero partiti forte. E’ una situazione che potevamo gestire in maniera diversa, poi abbiamo preso la partita in mano però quando vai sotto, è sempre difficile riprenderla. Cosa è mancato? Se mettiamo un buon approccio e non subiamo la loro foga iniziale, poi dopo averla presa in mano saremmo stati più tranquilli nel provare a segnare. E’ normale che oggi siamo delusi però bisogna ripartire, non bisogna farne un dramma ma analizzare gli errori come facciamo sempre anche quando vinciamo”.