Biraghi: “Siamo stati bravi a recepire subito le idee di Italiano. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Un onore indossare la fascia di capitano della Fiorentina”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina da questa stagione, ha parlato così ai canali ufficiali del club:

“Stare così in alto in classifica è bello. Ci siamo già stati per un periodo il primo anno che arrivai a Firenze, quindi già l’avevo un po’ assaggiata questo tipo di classifica. Poi però non eravamo riusciti a mantenere quella posizione. Sarebbe bello quest’anno riuscire a mantenere questo livello che abbiamo avuto in questi primi due mesi per tutto l’arco della stagione. Personalmente mi trovo molto bene con mister Italiano. Abbiamo cambiato il modo di approcciare le partite, di ragionare in campo, e sono soluzioni per noi nuove. Le abbiamo assimilate da subito, il mister è stato bravo a farcele capire già dal ritiro e poi, d’altro canto, siamo stati bravi noi a recepirle in fretta e a metterle sul campo. Penso però che il bello di tutto questo è che abbiamo ancora grandi margini di miglioramento”.

Sulla fascia di capitano Biraghi ha aggiunto: “Ho sempre pensato che il capitano non è solo quello che porta la fascia al braccio la domenica. Per me nello spogliatoio non c’è un solo capitano, ma ce ne sono più di uno. I giocatori con più esperienza e con maggiore personalità, quelli che danno l’esempio dentro e fuori dal campo. Questi per me sono tutti capitani. Poi sicuramente avere la fascia è una bella responsabilità, ma sto facendo niente di più e niente di meno di quello che già facevo anche l’anno scorso, dove c’era bisogno di essere responsabilizzati. Ovviamente è un onore indossare questa fascia, che sappiamo tutti quanto è importante”.

Infine il capitano della Fiorentina ha lanciato una domanda destinata al popolo viola: “Cosa possiamo migliorare in campo durante le partite?”