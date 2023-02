Biraghi: “Sono abituato a sentir dire che non so crossare, ma ho una forza mentale esagerata”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato con Radio Bruno dopo il successo viola a Braga: “Abbiamo fatto una bella partita, ottenendo il massimo che potevamo chiedere. Sono abituato a sentir dire che non so crossare, ma lavoro e ho una forza mentale esagerata. Va bene così”.

E poi: “In campionato siamo indietro, ma possiamo migliorare le cose. Domenica abbiamo una sfida fondamentale al Franchi”.

Cabral e Jovic si sono finalmente sbloccati? “Lo spero per loro – ha detto Biraghi – noi lavoriamo per loro sempre e sappiamo quello che ci possono dare. Se non segnano per un periodo è colpa di tutti, non soltanto di loro due. Ci alleniamo tutte le settimane per proporre questo calcio e queste prestazioni. Il discorso qualificazione sarà chiuso solo al fischio arbitrale. Ci fa piacere aver regalato una gioia ai nostri tifosi che so che hanno avuto un viaggio difficile”.