Biraghi: “Sono contento per Gonzalez, ci potrà dare una mano. Siamo ancora in corsa per tre competizioni, la Coppa Italia è importantissima per noi”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato a DAZN la partita pareggiata 1-1 in casa della Lazio: “Siamo stati 40 minuti nella metà campo loro, abbiamo preso gol in mischia, ma andiamo via soddisfatti. Nico per noi è importantissimo e purtroppo non ce l’abbiamo avuto per un’infortunio che l’ha perseguitato, ci è mancato tanto. Sono contento per lui, perché ha ritrovato il sorriso e ci potrà dare una mano da qui alla fine”.

E aggiunge: “Noi siamo ancora in corsa per tre competizioni. Dobbiamo andare avanti giorno per giorno, mercoledì c’è la Coppa Italia che per noi è importantissima e dobbiamo stare sereni, che poi i risultati arrivano per forza”.