Biraghi torna al suo posto ma con meno certezze: il capitano viola non è più intoccabile

Non c’era mai stato turn over sulla fascia sinistra difensiva, con Cristiano Biraghi che è padrone di quella zona più o meno dal 2017 (con la parentesi della stagione 19/20 e il suo ritorno all’Inter). Si sono alternati in diversi ma nessuno con reali capacità insidiatrici almeno fino alla crescita di Aleksa Terzic, molto più di una semplice riserva. Oggi da titolare tornerà il capitano viola, come riporta La Nazione, ma nonostante la fascia, Biraghi resta un po’ meno intoccabile rispetto alla tradizione.