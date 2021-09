Biraghi: “Un centro sportivo come questo non l’ho mai visto neanche in foto. Commisso sta facendo tanto per noi, dobbiamo ripagarlo”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali del club durante la visita di stamattina al Viola Park: “Siamo contenti di aver visto il centro sportivo, eravamo tutti molto curiosi di capire costa stesse venendo fuori. Sarà un impianto di livello altissimo, non ho mai visto uno spazio così grande nemmeno in foto. Il presidente Commisso sta facendo tantissimo per noi, un motivo in più per ripagarlo e renderlo orgoglioso. I giovani? Noi della prima squadra siamo i loro idoli, penso che per un ragazzo sia bello allenarsi vicino ai grandi”.