Biraghi: “Vogliamo alzare questa coppa per Davide, ma anche per tutti quei giocatori che hanno vissuto anni bui alla Fiorentina”

In conferenza stampa alla vigilia di West Ham-Fiorentina, finale di Conference League, ha parlato il capitano viola Cristiano Biraghi: “La finale di Roma può contare soprattutto se siamo bravi a ripetere la prestazione che abbiamo fatto a Roma. Non il risultato ma la prestazione. Abbiamo approcciato benissimo quella finale, era come se ne avessimo giocate 20 prima. Invece era la prima. Però dobbiamo anche stare attenti, perché un errore in finale vale come 10 errori normali. È tutto amplificato. Dovremo essere bravi a trovare equilibrio.

Sicuramente Barak è entusiasta di giocare una finale di casa sua e alzare una coppa nella sua città sarebbe fantastico per lui. Ce la metteremo tutta per fargli avverare questo desiderio. Domani un punto d’arrivo? Non esiste. Abbiamo passato tanti momenti insieme, anche negativi sui quali non è stato facile passarci sopra. Abbiamo sempre garantito massimo rispetto per la gente che la segue. Sarebbe molto appagante, oltre per i tifosi anche per noi ragazzi che c’erano anche negli anni più bui.

Davide? È sempre con noi, un pensiero costante. Nello spogliatoio c’è il suo armadietto, le sue foto. Per chi lo ha conosciuto sarà un motivo in più per alzarla”.